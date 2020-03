Gewonde bij schietpartij in Den Helder

Bij een schietincident op de Ruyghweg in Den Helder is zaterdagavond rond 22.25 uur een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is een 21-jarige man uit Amsterdam. Dit maakte de politie bekend.

De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd. Daarom zoekt de politie getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Na het schietincident zijn meerdere personen hardlopend vertrokken. Deze verdachten waren in het donder gekleed.