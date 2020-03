Waterschappen helpen getroffen ondernemers tijdens de coronacrisis

Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.

Gewillig oor

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: “Wij spreken met iedereen om te kijken wat we met elkaar kunnen doen om ondernemers een steuntje in de rug te geven nu het geld hard veel ondernemingen uit loopt, terwijl er niks binnenkomt. Ook bij de waterschappen vonden we net als eerder bij banken en de pensioenfondsen een gewillig oor. Voor een mkb’er met een hotel gaat dit al gauw weer om 800 euro waterschapsbelasting en elke euro telt nu in de crisis. Veel dank daarvoor en vooral ook voor de snelheid waarmee we deze afspraken hebben kunnen maken. Veel dank aan voorzitter Rogier van der Sande en alle waterschapsbestuurders en hun medewerkers om dit mogelijk te maken.”

Werk continueren

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Ondernemers verdienen onze steun in deze moeilijke tijd. Ook omdat veel ondernemers van groot belang zijn voor de uitvoering van de cruciale taken van de waterschappen: waterveiligheid, voldoende water en zeker ook het zuiveren van water! Naast uitstel van betaling van waterschapsbelasting en het sneller betalen van rekeningen is daarnaast misschien wel het belangrijkste dat al het werk zoveel mogelijk kan doorgaan. Waterschappen voelen zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de GWW-sector die eerder al hard is geraakt door maatregelen rond PFAS en stikstof. Wij zetten alles op alles om het werk door te laten gaan. Hierbij moet de gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen natuurlijk altijd voorop staan, maar tot nu toe lukt het waterschappen goed om het werk te continueren.”

De maatregelen

De meest voorkomende maatregelen van de waterschappen zijn:

· Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling. Ondernemers en zzp-ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling en hoeven de aanslag voorlopig dus niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden vanaf nu.



· Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. De opgelegde aanslag wordt dan wel betaald, maar dat kan in een langere periode.



· Veel waterschappen betalen facturen sneller, ruim voor de vervaldatum.



· Daarnaast vindt al het beheer en onderhoud, de uitvoering van projecten en de voorbereiding van nieuwe projecten zoveel als mogelijk doorgang.