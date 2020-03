Marechaussee stopt vreemdelingen in havens Vlissingen en IJmuiden

De Russen, twee vrouwen van 32 en 53 en een man van 57, wilden met de auto vanuit Engeland naar Rusland rijden. Vanwege het inreisverbod dat van kracht is zullen ze met de ferry terug moeten keren naar Engeland.

Zaterdag haalden marechaussees vijf Sudanese veeemdelingen uit een vrachtwagen in de haven van Vlissingen. De mannen, van wie vier minderjarig hadden zich in België verschanst in de vrachtwagen in een poging naar Engeland te gaan. De mannen, afkomstig uit Frankrijk keren terug naar land van herkomst.

De Koninklijke Marechaussee controleert scherp op luchthavens en in havens. Naast de verscherpte controles aan die buitengrenzen vinden reguliere controles plaats in de grensregio’s met België en Duitsland. Die controles zijn gericht op het tegengaan van illegale grensoverschrijding en bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit.