Politie-inzet na kraak garagebox en vondst mogelijk explosief Mijdrecht

De politie in Mijdrecht heeft het in de nacht van zondag op maandag druk gehad met een melding van een opengebroken garagebox op het Florijn en een mogelijk explosief dat later in een boodschappentas op de Nobel werd gevonden. Dit meldt de politie maandag.