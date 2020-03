Voorkom verspreiding van nepnieuws

Speciale tandpasta, drank om besmetting in te dammen en je adem inhouden om te testen of je het hebt: over corona is veel nepnieuws in omloop. Dat is niet alleen misleidend, maar in sommige gevallen ook levensgevaarlijk. Nepnieuws verspreidt zich via social media en berichtenapps sneller dan het virus zelf. De politie vraagt mensen zich te wapenen tegen nepnieuws en niet klakkeloos ieder bericht te delen.

Controleer de afzender

Om te voorkomen dat nepnieuws zich verspreidt is een kritische houding nodig ten aanzien van de berichten die voorbijkomen op social media, berichtenapps en op online media. Achterhaal de afzender en het doel van de berichtgeving. We vragen mensen ook om kritisch te zijn ten aanzien van de betrouwbaarheid van de bron. Afzenders zoals het RIVM, de Nederlandse overheid, de politie en Nederlandse nieuwsmedia zijn betrouwbaar.

Verifieer bij de bron

Soms doet nepnieuws zich voor als nieuws van een betrouwbare partij. Sommige berichten lijken zelf bedrieglijk echt. Het is daarom aan te bevelen om te kijken of een bericht ook op de officiele kanalen van media of instanties te vinden is. Als een bericht niet op die kanalen te vinden is, dan is de kans op nepnieuws reëel.

Wat zeggen media

Groot en baanbrekend nieuws zal zich niet beperken tot een enkele website. Andere nieuwsbronnen zullen dat nieuws ook overnemen. Journalisten in Nederland controleren en verifiëren berichten in de regel goed op juistheid voor ze over gaan tot publicatie. Als een bericht niet op diverse websites van journalistieke media staat, dan is twijfel over de juistheid van nieuws op zijn plaats.

Gebruik je gezonde verstand

Wondermiddeltjes, schreeuwerige nieuwskoppen, paniekerige berichten. Het zijn vaak signalen die erop wijzen dat iets niet waar is. Volg bovenstaande tips, wees kritisch en gebruik altijd je gezonde verstand.