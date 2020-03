Man gewond na steekincident Amsterdamse Bos

Woensdagavond is bij een steekincident op de Duizendmeterweg in het Amsterdamse Bos een 29-jarige man gewond geraakt. 'De vermoedelijke dader meldde zich later zelf bij een politiebureau', zo laat de politie donderdag weten.

Afspraak

Het slachtoffer belde rond 21.30 uur 112 met de mededeling dat hij in elkaar was geslagen door iemand met wie hij een afspraak had in het Amsterdamse bos. Agenten troffen de man, een 29-jarige Amsterdammer, met meerdere steekwonden en schrammen aan. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Man meldt zich op politiebureau

Iets voor middernacht meldde een man zich bij een politiebureau. Hij verklaarde eerder op de avond iemand neergestoken te hebben. De 31-jarige verdachte is ingesloten voor nader onderzoek.