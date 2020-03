Tien dieren gedood door brandstichting in Beekse Bergen

De politie in Hilvarenbeek is een onderzoek gestart naar aanleiding van brandstichting in Safaripark Beekse Bergen.

In de nacht van 25 op 26 maart 2020 is er brandgesticht in 2 buitenverblijven en 1 stal op het terrein. Hierbij zijn tien dieren om het leven gekomen.

De politie is begonnen met het uitkijken van camerabeelden, maar is ook opzoek naar getuigen. Deze kunnen bellen 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000