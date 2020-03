KLM neemt noodgewongen eerder afscheid van 747

KLM neemt noodgedwongen eerder afscheid van de iconische Boeing 747, die al sinds 1971 in de vloot zit. Op 15 januari 1970 werd het eerste toestel door Pan Am in gebruik genomen. Door de coronacrisis wordt de laatste vlucht niet pas in 2021 uitgevoerd, maar vanmiddag al.