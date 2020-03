Auto-inbraak met buitgemaakte beademingsapparatuur snel opgelost

In de wijk Boeimeer werd afgelopen nacht ingebroken in een auto. De buit bestond onder meer uit zes sets met beademingsapparatuur, sportkleding en persoonlijke bescheiden waaronder een bankpas. De eigenaar van de auto ontdekte de inbraak vanmorgen. Hij zag dat met de gestolen bankpas om 07.00 uur was gepind bij een supermarkt in de binnenstad. Agenten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan. De eigenaar liet direct de camerabeelden zien. De twee mannen die daar hadden gepind stonden er duidelijk op. Een van de agenten herkende een van hen, dat is namelijk een bekende veelpleger. Hierop keken de dienders in de omgeving naar het duo uit. Zij werden op de Veemarktstraat aangetroffen en aangehouden. Het gaat om twee in Breda verblijvende mannen van 41 en 49 jaar.

Waar is de rest van de buit?

Vanwege de gestolen medische nu zo noodzakelijke apparatuur investeerden de agenten direct verder in deze zaak en vroegen aan de verdachten waar de rest van de buit was. Een van hen vertelde dat hij twee tassen had zien staan bij de voetbalkooi in de wijk de Gampel. Die werden daar inderdaad aangetroffen. Dat bleken de tassen met persoonlijke spullen van de aangever te zijn. De twee tassen met gestolen medische apparatuur zijn vanmorgen, op aanwijzing van een getuige die belde, achter een school in de wijk Boeimeer aangetroffen en direct terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar.