Politie schrijft 250 boetes uit voor overtreden coronamaatregelen

Criminaliteitscijfers

Dat blijkt uit een vervolganalyse over het werkaanbod van de politie tijdens de huidige coronacrisis. 'Sinds het kabinet tweeënhalve week geleden maatregelen afkondigde om het coronavirus te bedwingen – de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken, de sluiting van scholen en kinderdagverblijven en van horecagelegenheden en sportclubs – blijven veel mensen thuis', aldus de politie.

Incidenten

Vermoedelijk als gevolg daarvan zag de politie vorige week al een sterke daling van het aantal geregistreerde incidenten. Zowel ten opzichte van de week ervoor als ten opzichte van dezelfde week een jaar eerder. Die daling zette afgelopen week door. Registreerde de politie twee weken terug nog 15.000 incidenten, afgelopen week waren dat er 11.000. Ten opzichte van vorig jaar is dat een daling van bijna een derde.

Afnames

De politie registreerde vorige week opnieuw minder meldingen van woninginbraak (230), fietsendiefstal (697) en zakkenrollerij (64) dan de week ervoor. Ook het aantal verkeersongevallen (851) nam verder af. Ten opzichte van vorig jaar gaat het om afnames met respectievelijk 46, 43, 74 en 50 procent.

Overlast

Het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken nam de eerste week na de afkondiging van de maatregelen sterk toe, maar is nu min of meer stabiel. Het aantal meldingen van babbeltrucs, huiselijk geweld en online misdrijven (waaronder online oplichting) net als vorige week geen opvallende toe- of afname zien.

Wel ziet de politie dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit en onder meer proberen persoonsgegevens te bemachtigen door coronagerelateerde phishingmails te sturen. Ook oplichters maken misbruik van de crisis, bijvoorbeeld door via websites mondkapjes aan te bieden die nooit worden geleverd.

Bekeuringen

Sinds donderdag 26 maart kan de politie op grond van een noodverordening kabinetsmaatregelen handhaven. Het gaat onder meer om groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden. De politie handhaaft waar nodig, maar zal altijd eerst mensen aanspreken en een beroep doen op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid. Werkt dat niet, gaat de politie over tot handhaving. Sinds donderdag gebeurde dat ruim 250 keer en werden even zoveel bekeuringen uitgeschreven.

Aangiften

De vervolganalyse die de politie heeft gemaakt, levert een beeld van het aantal geregistreerde incidenten, niet van het aantal aangiften. Dat aantal ligt vermoedelijk lager. Omdat het gaat om een voorlopig beeld worden de cijfers (nog) niet naar eenheid uitgesplitst.