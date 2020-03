Huilend aan tafel na dagje werken bij Kruidvat door lastige klanten

Mijn dochter zat vanavond huilend aan tafel tijdens het avondeten. Ze kwam thuis van haar bijbaantje bij het Kruidvat in Amstelveen waar ze vandaag achter de kassa heeft gewerkt. Bij de vraag hoe de dag was verlopen, barstte ze in tranen uit.