Alternatief voor Eurovision: Europe Shine a Light

'Eenheid en saamhorigheid'

Jon Ola Sand, Executive Supervisor, namens de EBU: 'Helaas komt er dit jaar geen Eurovisie Songfestival zoals we dat kennen. In plaats daarvan willen we Europa op zaterdag 16 mei verenigen met een uniek prime-time tv-programma. We moedigen alle omroepen die aan het Eurovisie Songfestival van dit jaar zouden deelnemen, en die in andere landen, aan om deze show uit te zenden in de geest van eenheid en saamhorigheid.'

Impact coronavirus

De impact van het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen in zowel Nederland als de deelnemende landen, hebben twee weken geleden geresulteerd in de annulering van het Eurovisie Songfestival 2020. Het was de eerste keer dat de EBU het evenement annuleerde in haar bijna 65-jarig bestaan.

Alternatief tv-programma

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO: 'Ondanks deze teleurstelling is het bijzonder om te zien dat het Nederlandse productieteam direct aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een alternatief tv-programma. Een show die hoop geeft in deze lastige tijden en waardoor we samen in Europa één zijn.' Volgens de NPO-voorzitter hebben alle partijen (EBU, NPO/NOS/AVROTROS en gaststad Rotterdam) de intentie om het Eurovisie Songfestival in 2021 alsnog in Rotterdam plaats te laten vinden. 'De komende periode wordt in kaart gebracht hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen.'

Eerdere Songfestival-hits

Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020: 'We gaan een show produceren waarin we - onder meer - de 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen volop in de schijnwerpers zetten. Naast een kort fragment van hun eigen nummer waarmee ze zouden meedoen, zullen zij een gezamenlijke uitvoering brengen van een eerdere Songfestival-hit. Dit doen zij, gezien de omstandigheden, op afstand en niet in Nederland. Ook worden bekende Songfestivalartiesten van de afgelopen jaren uitgenodigd om - vanuit hun eigen land - nummers uit het verleden op te voeren. Natuurlijk staan we op deze avond uitgebreid stil bij de mensen die zijn getroffen door het coronavirus en degenen die zo hard werken om deze crisis te bestrijden. Laten we zo van zaterdag 16 mei alsnog een bijzonder Europees tv-moment maken!'

Studio zonder publiek

De show wordt - vanuit een studio zonder publiek - gepresenteerd door de Nederlandse presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. De Nederlandse internet-ster NikkieTutorials zal rond deze bijzondere uitzending online content verzorgen. De show is in het Engels en zal in Nederland door Cornald Maas voor AVROTROS voorzien worden van Nederlands commentaar.

Rijke erfenis van Eurovisie Songfestival

Normaal gesproken vinden er in een Eurovisie Songfestivalweek ook twee halve finales plaats. Het is aan ieder land zelf om te beslissen hoe ze de twee oorspronkelijke tijdvakken op dinsdag 12 en donderdag 14 mei willen programmeren. De EBU roept de week van 10 tot en met 16 mei uit tot een speciale Songfestivalweek en moedigt radiostations in heel Europa aan om zendtijd te wijden aan de deelnemers die dit jaar zouden hebben deelgenomen en aan de rijke erfenis van het Eurovisie Songfestival.

Europe Shine a Light

Eurovision: Europe Shine a Light wordt uitgezonden op zaterdag 16 mei om 21:00 uur. De live show duurt naar verwachting ongeveer 2 uur. Meer details over de line-up en een lijst met omroepen die het zullen uitzenden, worden in de komende weken onthuld. De show wordt ook uitgezonden op het officiële internationale YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival (www.youtube.com/eurovision).