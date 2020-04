Hema vraagt offer van schuldeisers

Investeringsmaatschappij Ramphastos, eigenaar van de Hema, heeft schuldeisers gevraagd om voor het openstaande schuldbedrag met minder genoegen te nemen. Hiervoor zal in ruil vers kapitaal in het bedrijf gestopt worden door de eigenaar van de investeringsmaatschappij Marcel Boekhoorn.

Net als andere bedrijven verkeerd Hema is zwaar weer door de coronacrisis die voor minder inkomsten zorgt. Het bedrijf zou een schuldenlast hebben van rond de 800 miljoen euro. Volgens het FD moet 53 miljoen van de schuld worden afgelost in juni. Het is niet bekend hoe groot het bedrag is dat de Hema vraag kwijt te schelden.