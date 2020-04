Man bungelt aan brug in centrum Groningen

In het centrum van Groningen werden zaterdagmiddag voorbijgangers opgeschrikt door een persoon die zichzelf had opgehangen aan de Ebbingebrug met een touw om zijn middel.

Hulpdiensten rukten massaal uit om de man van de brug los te krijgen. Met een hoogwerker van de brandweer kon een arts van het mobiel medisch team hem losmaken.

Het is onduidelijk waarom de man zich had opgehangen aan de burg. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.