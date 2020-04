Mishandeling docente online te zien

Leerlingen van de middelbare school ISW Hoogeland zijn afgelopen donderdag getuigen geweest van de mishandeling van een docente via een online videoverbinding.

De vrouw gaf door het coronavirus les via Teams toen zij werd mishandeld door haar partner. Dit bevestigd een woordvoerder van de school aan De Telegraaf. Met de docente zou het naar omstandigheden goed gaan. Tegen de man is aangifte gedaan.

Ongeveer 30 leerlingen zouden getuigen zijn geweest van de mishandeling. De beelden zouden zijn opgeslagen en via whatsApp zijn verspreid.

De woordvoerder van de school laat weten: ‘In de eerste plaats voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor de school is het heel heftig. We roepen op om de beelden van WhatsApp te verwijderen. Gisteren hebben we de ouders van de leerlingen van de betreffende klas persoonlijk gebeld en vandaag de hele school gemaild.’