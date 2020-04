Motorcrossbaan De Kuil voor onbepaalde tijd dicht

Rijkswaterstaat sluit dinsdag 07-04 het zanddepot gelegen aan de Noordersluisweg in Velsen helemaal af door middel van barriers. Dit is een maatregel om het gebruik van het terrein door grote aantallen crossers tegen te gaan. De afgelopen periode is geconstateerd dat het zanddepot door veel meer crossers wordt bezocht dan normaal. Mogelijk vanwege sluiting van crossterreinen elders in het land vanwege de coronacrisis. Dit leidt tot ongewenste situaties van samenscholing die ingaan tegen de richtlijnen van het RIVM en Kabinet om de coronacrisis te bestrijden.

De gemeente Velsen en de politie zijn hierover geïnformeerd in verband met de openbare orde en veiligheid. Indien nodig zal de politie hier handhaven.

Rijkswaterstaat heeft recentelijk in de berm van de Noordersluisweg ter hoogte van het zanddepot al barriers geplaats om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Door het veelvuldig gebruik van het terrein door crossers zijn er diepe kuilen vlak naast de weg ontstaan waardoor automobilisten in de slip kunnen raken wanneer zij in een kuil terechtkomen. Daarnaast voorkomen de barriers dat crossers opeens de weg opschieten. Ook zorgen de maatregelen voor de constructieve stabiliteit van de weg zelf omdat de barriers voorkomen dat het asfalt afbrokkelt door de diepe kuilen langs weg.

Op dit moment is nog niet bekend hoe lang het terrein blijft afgesloten. Rijkswaterstaat neemt hierover in een later stadium een besluit. Dit besluit is mede afhankelijk van het gebruik van het zanddepot door OpenIJ, de bouwer van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Zij hebben in de planning staan om in de komende periode zand op het zanddepot te storten.