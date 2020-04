Ook afstortkluizen bij banken dicht na toename plofkraken

In aanvulling op de eerder genomen maatregelen tegen plofkraken op geldautomaten beperken de banken per direct de beschikbaarheid van zogeheten ‘sealbagautomaten’. 'Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Voor ondernemers blijven er mogelijkheden voor afstorting', zo laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag weten.

Afstortkluizen

Sealbagautomaten zijn bestemd voor de geregelde afstort van geld door met name ondernemers. Afgelopen week hebben enkele plofkraken plaatsgevonden op sealbagautomaten. Hierbij zijn zware explosieven gebruikt, is veel schade veroorzaakt en zijn er tijdelijk woningen ontruimd. Om dit af te stoppen en herhaling te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, vinden de banken en Geldmaat het noodzakelijk deze maatregel te nemen.

Geldautomaten 's nachts al dicht

Plofkraken brengen grote risico’s mee voor de veiligheid. Sinds december afgelopen jaar passen banken en Geldmaat daarom nachtsluiting al toe op veruit de meeste geldautomaten in Nederland.

'Duidelijke grens trekken'

Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken: 'We moeten een duidelijke grens trekken tegen deze extreme vorm van geweld. De veiligheid maakt deze nieuwe stap in de strijd tegen plofkraken noodzakelijk. We zetten criminelen hiermee de voet dwars en zetten ons er tegelijk voor in de hinder voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.'

Sealbagautomaten 'open' tussen 06.00 - 18.30 uur

In het belang van een veilige afstort van geld door ondernemers blijft een deel van het huidige aantal sealbagautomaten beschikbaar, op een redelijke wijze verspreid over het land. De openingstijden van deze sealbagautomaten zullen beperkt zijn van 06.00 - 18.30 uur. De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Ook de automaten die openblijven, worden dagelijks leeggehaald en uitgezet. Welke automaten beperkt beschikbaar blijven, wordt bekend gemaakt via de websites van de banken en Geldmaat.

Coronacrisis

Door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen wordt op dit moment circa veertig procent minder gebruik gemaakt van de sealbagautomaten door ondernemers. Onder normale omstandigheden storten horecaondernemers vaak op een laat tijdstip hun omzet af. Als horecagelegenheden weer open mogen, zullen banken opnieuw kijken naar de beschikbare afstortmogelijkheden.