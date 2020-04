Van 70-plussers durft 9 procent hulp te vragen aan onbekende

Nederlanders durven niet altijd om hulp te vragen wanneer ze dit nodig hebben vanwege de coronacrisis. Van de 70-plussers durft slechts 9 procent zonder meer hulp te vragen aan een onbekende. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Wanneer Nederlanders zelf geen boodschappen kunnen doen, zou bijna 40 procent van de Nederlanders geen hulp vragen, of twijfelen of ze dat moeten doen. Tijdens de coronacrisis hebben we elkaar hard nodig. Het Rode Kruis vraagt mensen daarom om vooral wél hulp te vragen als het nodig is. De hulporganisatie heeft de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888) en de website openstaan voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken. Ook komt het Rode Kruis met tips over hoe je het best om hulp kunt vragen.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen vooral in specifieke gevallen ‘vraagverlegen’ zijn. Maar liefst 40 procent zou bijvoorbeeld geen hulp vragen bij eenzaamheid. Zo’n 37 procent zou geen hulp vragen, of twijfelen of zij hulp moeten vragen, wanneer zij hun hond niet meer kunnen uitlaten. Daarnaast geven 70-plussers aan te aarzelen om hulp te vragen aan een hulporganisatie: slechts 35 procent zegt dit te doen wanneer het nodig is.

Dit staat in contrast met het feit dat Nederlanders over het algemeen aangeven dat zij op dit moment vaker hulp durven te vragen aan een bekende (80%) in vergelijking met 2018 (72%). En gelukkig geeft driekwart van de Nederlanders ook aan dat zij in hun omgeving genoeg mensen hebben waar zij hulp aan kunnen vragen. Er is maar een kleine groep Nederlanders (12%) die zich op dit moment zorgen maakt over of er wel mensen in hun omgeving zijn die hen kunnen helpen als dat nodig is.

Rode Kruis Hulplijn

Het Rode Kruis heeft de Rode Kruis Hulplijn openstaan voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft, maar mensen kunnen ook bellen wanneer zij hulp nodig hebben. Als het door het coronavirus niet meer lukt om boodschappen te doen of de hond uit te laten bijvoorbeeld. Sinds de start van de Hulplijn drie weken geleden is er meer dan 16.500 keer gebeld. De lijn blijft open voor mensen die hulp kunnen gebruiken.

Ook zijn er via de website van het Rode Kruis veel verzoeken binnengekomen van of voor mensen die nu hulp kunnen gebruiken. In totaal heeft het Rode Kruis zo’n 1.000 hulpverzoeken binnengekregen. Wanneer het Rode Kruis een dergelijk verzoek binnenkrijgt, kijkt de hulporganisatie of zij een vrijwilliger of een burgerhulpverlener van netwerk Rode Kruis Ready2Help uit hun buurt kunnen koppelen aan degene die hulp nodig heeft. Deze persoon kan dan bijvoorbeeld boodschappen doen, de hond uitlaten of op regelmatige basis contact opnemen met degene die hulp nodig heeft.