Dagvaardingen mogen ondanks corona niet zomaar door de brievenbus

In enkele recente zaken waarin de deurwaarder de dagvaarding in de brievenbus gedaan heeft met de mededeling dat deze door de maatregelen vanwege het coronavirus niet persoonlijk konden worden uitgereikt heeft de rechtbank Amsterdam vrijdag geoordeeld dat dit niet voldoende is.

Coronamaatregelen in zijn algemeenheid niet voldoende reden

De dagvaardingen konden in deze zaken volgens de deurwaarder niet in persoon worden betekend. De coronamaatregelen maken het volgens de deurwaarder onmogelijk om de dagvaarding persoonlijk uit te reiken. Dat is volgens de vonnissen in die zaken echter onvoldoende toegelicht. Het zou wel kunnen dat de coronamaatregelen het moeilijker maken om een dagvaarding persoonlijk uit te reiken, maar het is niet zo dat de coronamaatregelen dit per definitie en in zijn algemeenheid onmogelijk maken.

Toelichting moet beter

De deurwaarder had in de dagvaarding beter moeten uitleggen waarom het in dit specifieke geval niet mogelijk was om de dagvaarding in persoon uit te uitreiken. De rechtbank heeft geoordeeld dat er in deze zaken een herstelexploot moet worden uitgebracht zodat de zaken alsnog behandeld kunnen worden.