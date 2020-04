UWV maakt ruim 1 miljard euro aan NOW-lonen over aan werkgevers

Tegemoetkoming in loonkosten

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Nieuwe betaalopdrachten voor 1,1 miljard euro

Ruim 9000 werkgevers ontvingen deze week de eerste termijn op hun rekening. In totaal ging het daarbij om 230 miljoen euro. Sindsdien zijn bijna 57.000 nieuwe betaalopdrachten verstuurd, samen goed voor een bedrag van bijna 1,1 miljard euro. In verband met Pasen ontvangen deze werkgevers hun eerste betaling na het Paasweekeinde op hun rekening.

Voor salarissen april

Daarmee zijn tot nu toe bijna 66.000 van de 79.000 aanvragen verwerkt. Het gaat bij al deze betalingen om de eerste termijn van het berekende voorschot. Deze werkgevers ontvangen later dus nog twee termijnen. Het betaalproces loopt dus voorspoedig. Eerder gaf bestuursvoorzitter Fred Paling al aan dat UWV ‘alles op alles zet om ervoor te zorgen dat de meeste werkgevers hun geld hebben op of rond het moment dat de salarissen van april worden betaald.’