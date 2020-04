Jongen (18) zwaargewond na steekpartij Spijkenisse

Eerste Paasdag is een 18-jarige jongen uit Spijkenisse zwaargewond geraakt toen hij na een ruzie werd gestoken. Dit meldt de politie zondag.

Eén verdachte aangehouden

'Agenten startten direct een onderzoek naar de daders en hielden aan het begin van de avond een 21-jarige plaatsgenoot aan. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht', aldus de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, hij is niet in levensgevaar.

Achterna gezeten

Getuigen verklaren dat het slachtoffer achterna werd gezeten door de twee verdachten, voordat hij rond 15.40 uur in een steeg aan de Wikkedreef werd mishandeld. Omwonenden die dat zagen, sprongen tussenbeide. De twee verdachten sloegen op de vlucht, maar wisten het slachtoffer eerst nog te steken. De 18-jarige raakte daarbij zwaargewond maar bleef aanspreekbaar. De omwonenden ontfermden zich over hem en waarschuwden de politie.

Tweede verdachte nog spoorloos

Terwijl het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht, startten agenten direct een onderzoek. Dat leidde enkele uren later tot de aanhouding van een van de verdachten, een 21-jarige man uit Spijkenisse. Naar de tweede verdachte wordt nog steeds gezocht. Hij droeg vanmiddag een grijs trainingspak, heeft een donkerder huid dan de eerste verdachte en donkere krullen.