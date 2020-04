De zon komt morgen terug

We kunnen morgen weer de tuin in. Morgen overdag is het overwegend zonnig met af en toe wat sluierbewolking.

De maxima lopen uiteen van 12°C op de Wadden tot plaatselijk 17°C in het zuidoosten. Er staat een zwakke westelijke wind, in het noorden is de wind matig. In het zuiden is de wind zwak en waait uit uiteenlopende richtingen.