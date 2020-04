Coronacrisis maakt jongeren meer maatschappelijk bewust

Ook jongeren voelen zich in deze crisis enorm betrokken bij onze maatschappij: 71% vindt het belangrijk om iets te kunnen betekenen voor anderen. Bijna een op de drie ondervraagde jongeren (31%) heeft ook recentelijk de daad bij het woord gevoegd, door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor iemand uit de buurt. Maar liefst 64% van hen heeft hun omgeving actief laten weten dat ze willen helpen waar nodig. Dit alles blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend 12-19 jarigen in opdracht van Young Impact. Om jongeren die zich willen inzetten ook écht in beweging te krijgen, organiseert het jongerenplatform het landelijke initiatief Young Impact Helpt, waarbij jongeren op grote schaal worden geïnspireerd om hulp te bieden in deze crisistijd.

Het onderzoek laat verder zien dat de jonge generatie positief over vrijwilligerswerk denkt: maar liefst 84% van de 12-19 jarigen vindt het goed dat mensen op dit moment belangeloos meer voor elkaar doen. Meer dan de helft (53%) zegt dat de huidige situatie ervoor gezorgd heeft dat hij/zij nu meer geneigd is om iets voor anderen te betekenen. Dat ziet ook partnerbedrijf NLvoorelkaar: de laatste twee weken van maart schreven bijna 1800 jongeren onder de 25 jaar zich in voor vrijwilligerswerk. Daarnaast blijken jongeren enorm bereidwillig om zich ook na de coronacrisis in te spannen voor onze samenleving: bijna de helft van hen (44%) geeft aan dit te willen doen.

Jos Ahlers, psycholoog en schrijver van het boek Gen Z : "Dit onderzoek bevestigt nog maar een keer dat de jongeren van vandaag (Generatie Z) geen egocentrische prinsjes en prinsesjes zijn. Een ruime meerderheid geeft aan betrokken te zijn bij hun sociale omgeving. Tijdens deze coronacrisis vertaalt zich dat, logischerwijs, vooral naar boodschappen doen, maar we zien dat veel jongeren ook graag meer zouden willen doen. Opvallend is ook dat bijna tweederde dit nu zelf regelt en dat is precies zoals je dat van autonome netwerkers mag verwachten."

Patrick Anthonissen, oprichter van Young Impact: "Het is hartverwarmend de bereidwilligheid onder jongeren te zien. Door deze crisis willen jongeren massaal hun steentje bijdragen. Als we hen kunnen inspireren en een beetje op weg kunnen helpen, dan gaat dit een enorme positieve impact hebben. Bij Young Impact weten we dat als ze eenmaal die ervaring hebben gehad, veel van hen zich in de toekomst ook zullen blijven inzetten. Tienduizenden jongeren zijn sinds onze oprichting al actief via ons platform bezig met maatschappelijke challenges die ingaan op kwesties zoals gelijkheid, eenzaamheid en klimaat."

Young Impact Helpt

Een derde van de jongeren in het onderzoek (36%) zegt graag aan vrijwillige initiatieven mee te willen werken, maar niet te weten hoe of waar. Daarom wordt nu Young Impact Helpt gelanceerd, hét landelijk initiatief waarbij jongeren op grote schaal met elkaar kunnen samenwerken tijdens de coronacrisis, aangevoerd door vijf populaire influencers.

Zangeres Famke Louise, YouTuber Kalvijn, zangeres Teske, YouTuber Qucee en breakdancefenomeen Redo nemen de leiding en laten jongeren zien hoe je in deze tijden van crisis van betekenis kunt zijn voor een ander. Wie in actie komt met Young Impact, krijgt exclusief toegang tot de bijbehorende online show op 15 mei.