Politie onderzoekt overlijden in Bunschoten-Spakenburg

De recherche is een onderzoek gestart naar aanleiding van een sterfgeval vannacht in Bunschoten-Spakenburg. In een woning aan de Hoekstraat troffen agenten na een melding omstreeks 02.15 uur een overledene aan. De toedracht van de dood van de persoon wordt onderzocht.