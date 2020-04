Brand gesticht in 14e zendmast nu in Spijkenisse

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Spijkenisse een C2000-zendmast aan de Baljuwlaan/Hoornbaan doelwit geweest van brandstichting. Dit meldt de politie woensdag. In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. Met deze laatste brandstichting staat het totaal aantal inmiddels al op 14.

C2000-zendmast voor hulpdiensten

'De brand werd gemeld om 00.15 uur in de vroege ochtend van 15 april. De melder zag vlammen van 2,5 meter hoog bij de zendmast', aldus de politie. Het bleek te gaan om een C2000-zendmast, die zorgt voor de verbindingen tussen hulpdiensten. De mast, afgeschermd door een hekwerk en op een betonnen voet gebouwd, bleef in werking. De brand is snel geblust. Onderzoek wijst uit dat het om brandstichting gaat.

Getuigenoproep

De mast in Spijkenisse staat afgeschermd in een open veld, op een afgelegen plek. Alle informatie van getuigen is welkom. de politie vraagt mensen die iets of iemand hebben gezien rond middernacht, van 14 op 15 april, in de buurt of bij de zendmast aan de Baljuwlaan/Hoornbaan om te bellen met de politie. Ook mensen die informatie hebben wie er mogelijk achter deze brandstichting kan zitten worden gevraagd te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Onderzoek

In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek. Op 6 april werd een poging gedaan een zendmast langs de A16 bij Ridderkerk in brand te steken. Een overzicht van alle branden vindt u hier: https://www.politie.nl/nieuws/2020/april/14/11---politie-onderzoekt-zend...