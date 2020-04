Rutte: 'Hou vol'

Tijdens de wekelijkse update met betrekking tot het coronavirus heeft premier Rutte gezegd dat het een soort ‘tussen week’ is en er nog geen besluiten zijn genomen over mogelijke versoepeling van de getroffen maatregelen.

Er zal door het crisisberaad worden overlegd wat er na 28 april gaat gebeuren. Het weer versoepelen van de maatregelen zal volgens de premier stap voor stap gaan. Dit om het virus niet ‘zuurstof’ te geven om opnieuw uit te breken.

Volgens Rutte zijn drie ankerpunten belangrijk. Dit is onder andere of de zorg de capaciteit aan blijft kunnen en er weer voldoende reguliere zorg geboden kan worden. En of er goed zicht is hoe het virus zich verspreidt.

Minister De Jonge heeft laten weten dat er een groot aantal voorstellen zijn geweest voor het vervaardigen van een app. De privacy van de burger staat volgens De Jonge hoog in het vaandel