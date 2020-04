Voicemail laten inspreken door een Nederlandse voice-over

De huidige pandemie heeft ons dagelijks leven behoorlijk veranderd, zeker de manier waarop we werken: de meeste mensen vanuit huis. Maar hoe zit het met je zakelijke telefoon? Wordt deze doorgeschakeld? En als je dan niet bereikbaar bent, is er een actueel voicemailbericht te horen? Zo nee, overweeg dan eens een professionele voice-over.

Klantvriendelijke voicemail inspreken

Veel managers staan er misschien niet bij stil, maar wanneer (potentiële) klant belt en er niemand opneemt, geeft dat uiteraard geen goed visitekaartje af. Men zou zich zelfs kunnen afvragen of jouw bedrijf nog in business is bijvoorbeeld. Dat wil je voorkomen en ondervang je simpelweg door een voice-over en een actuele welkomstboodschap. Bovendien kan zo’n voice-over tegen een schappelijk bedrag jouw klantvriendelijke voicemail inspreken.

Voordelen van een zakelijke voicemail

Een groot voordeel van een zakelijke voicemail is dat zelfs een kleine ondernemer kan klinken als een professioneel bedrijf dat zelfs aan de kleinste details heeft gedacht. Denk bijvoorbeeld aan “leuk dat je belt, een moment geduld alstublieft” klinkt alsof je wordt doorgeschakeld naar een heus belteam en geeft een vertrouwde en positieve indruk.

En mocht je bijvoorbeeld nog in gesprek zijn met een andere klant kun je een verzorgde wachttekst laten horen. Je kunt bijvoorbeeld klanten informeren over alle diensten die je kunt leveren, je gewijzigde openingstijden of andere manieren waarop men contact met je kan opnemen zoals webchat of email.

Nederlandse voice-overs van Voice Over Agency

De mogelijkheden van een geoefende Nederlandse stemacteur van Voice Over Agency zijn dus legio. Het bedrijf heeft perfecte stemmen voor ieder project, die bovendien in slechts enkele stappen zijn te boeken. Ook helpt men je graag bij het samenstellen van je voicemailtekst, neem dus ook hiervoor gerust contact met hen op. Overigens levert het stemmenbureau niet enkel stemmen voor voicemails, ook is men gespecialiseerd in het aanleveren van voice-overs voor bedrijfsfilms, commercials en e-learnings.

Makkelijk online een voice-over bestellen

Samenvattend, een professionele (Engelse) voice-over bestellen of een klinkende Nederlandse stem boeken: het gaat allemaal heel snel online. Je kiest simpelweg een stem, geeft de voice-over tekst op en nadat je de boeking hebt afgerond zal de voice-over digitaal de ingesproken audio aanleveren. Men doet overigens dit binnen 24 uur, dus als je vandaag besteld heb je morgen nog de audio in huis.