Arrestatieteam ingezet bij verdachte situatie

Rond 20.00 uur kreeg de politie de melding dat er meerdere gewapende personen zouden rondlopen in een bosperceel bij Luttelgeest.

Het arrestatieteam heeft vier verdachte personen aangehouden en zullen gehoord worden over het incident. Bij het incident werd ook een politiehelikopter ingezet.

Auto en 'wapens' in beslag genomen

De auto waarin zij reden is in beslag genomen. In die auto zijn wapens of daaraan gelijkende voorwerpen die eveneens in beslag genomen.