Zendmasten opnieuw doelwit van brandstichting

Zaterdagochtend hebben onbekenden opnieuw brand gesticht in twee zendmasten. Het betrof hier twee masten op een parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat in Amsterdam-West.

Een van de masten is daadwerkelijk in brand gestoken, bij de ander bleef het bij een poging. De politie zoekt getuigen van dit incident.

Rond 05.00 uur gaf een melder aan vuurverschijnselen op het dak van de parkeergarage te zien. Ter plaatse bleek een zendmast aldaar in brand te staan. De brand kon snel worden geblust en daarop volgend onderzoek wees uit dat het naar alle waarschijnlijkheid om brandstichting gaat. Ook werd duidelijk dat geprobeerd was een andere zendmast op de parkeergarage ook in brand te steken.

Onderzoek brandstichtingen zendmasten

In de afgelopen twee weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. Dat lijkt te zijn gebeurd door tegenstanders van het 5G-netwerk. Zij geloven bijvoorbeeld dat de straling slecht is voor het immuunsysteem, waardoor mensen sneller besmet raken met het coronavirus. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is.