OM: Nieuw bewijs in liquidatieproces tegen kopstukken Caloh Wagoh

In het liquidatieproces tegen kopstukken en leden van de motorclub Caloh Wagoh is nieuw bewijs naar voren gekomen over de moord op een Belgische zakenman in 2017 in Spijkenisse. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag.

Aanhoudingen

'Deze nieuwe ontwikkelingen hebben dinsdag 21 april geleid tot de aanhouding van twee verdachten van 33 en 49 jaar uit Den Haag. Het OM ziet hen als de schutters in de moord op de Belg', aldus het OM.

In cel aangehouden

De 49-jarige verdachte is aangehouden in zijn cel. Hij was al eerder aangehouden vanwege betrokkenheid bij de beschieting van een woning in Doorn. De andere verdachte was tijdelijk vrij, maar al wel verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie in Spijkenisse.

Eris-strafproces

In het zogenoemde Eris-strafproces tegen kopstukken en leden van Caloh Wagoh heeft een kroongetuige een reeks verklaringen afgelegd over hun betrokkenheid bij liquidaties, opdrachten daarvoor en de voorbereiding van moorden. Het proces wordt op 6 mei voortgezet met een volgende pro-forma zitting.