Man mag vanwege coronacrisis niet direct uit vakantiehuisje worden gezet

De gemeente Reusel-De Mierden mag een man een last onder dwangsom opleggen omdat hij een vakantiehuisje op een recreatiepark in Lage Mierde permanent bewoont. De man mag echter niet direct uit zijn huisje worden gezet en moet vanwege de coronacrisis echter wel de tijd krijgen om een nieuw onderkomen te vinden. Dit bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant woensdag in een spoedzaak.

Bezwaar

De gemeente Reusel-De Mierden legde in oktober 2019 een last onder dwangsom op aan de bewoner van het vakantiehuisje. Hij bewoont dit verblijf illegaal. De man moet 2.500 euro betalen voor elke week dat hij na 1 maart 2020 in het vakantiehuisje blijft wonen, met een maximum van 25.000 euro. De man maakte bezwaar tegen dit besluit en verzocht de rechter een voorlopige voorziening te treffen. De zaak is vandaag - vanwege de coronacrisis - via Skype behandeld. De voorzieningenrechter deed ook meteen mondeling uitspraak.

Permanente bewoning verboden

De voorzieningenrechter oordeelt dat het permanent bewonen van het huisje in strijd is met het bestemmingsplan. De woning mag alleen recreatief gebruikt worden. Dat hij al jarenlang in het vakantiehuisje woont, maakt niet dat de gemeente niet handhavend mag optreden. De gemeente treedt ook niet alleen op tegen de man, maar ook tegen anderen.

Corona

Desondanks oordeelt de rechter dat de gemeente op dit moment redelijkerwijs niet van de man kan vragen om de woning direct te verlaten. Door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen kan de man niet op korte termijn verhuizen. Hij zal zich hierdoor mogelijk genoodzaakt voelen om toch snel te vertrekken om te voorkomen dat hij hoge dwangsommen moet betalen.

Besluiten geschorst tot 1 juli 2020

De rechter beslist daarom dat de besluiten van de gemeente worden geschorst tot 1 juli 2020. Hierbij weegt onder meer mee dat de beheerder van het park pas in het najaar wil verdergaan met de herontwikkeling van het park.

Dit betekent dat de man nu tot 1 juli 2020 de tijd heeft om een andere woning te vinden en in die tijd geen dwangsommen zal hoeven betalen.