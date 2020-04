Gewonde bij steekpartij in Sneek

Bij een steekpartij in Sneek is woensdagavond een 69-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 19.45 uur kregen hulpdiensten de melding van een steekpartij aan de Bredyk. In de woning werd door de politie een man aangetroffen met meerdere steekwonden. Het slachtoffer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Niet veel later heeft de politie een 58-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Volgens de politie wonen beide samen in de woning en is de steekpartij in de relationele sfeer.