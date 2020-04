MH17-zaak mag verklaringen anonieme bedreigde getuigen gebruiken

Advocaten van verdachte Pulatov hadden bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de rechter-commissaris om 13 getuigen in de MH17 zaak de status ‘anonieme bedreigde getuige’ te verlenen. Zij zijn gehoord in het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Verdachte Pulatov wordt samen met drie anderen strafrechtelijk vervolgd voor het doen neerstorten van het vliegtuig met de dood van alle 298 inzittenden tot gevolg en de moord op die inzittenden.

Deze 13 getuigen zijn vanaf 2014 bij het onderzoeksteam in beeld gekomen en vanaf 2016 door de rechter-commissaris gehoord. De raadkamer heeft geoordeeld dat de status van de bedreigde getuige op goede gronden is verleend. Bij één van de 13 getuigen is een procedureel gebrek vastgesteld, waardoor zijn statusbeslissing is vernietigd en zijn verklaring tegenover de rechter-commissaris niet gebruikt mag worden. Bij de overige 12 getuigen is de procedure goed verlopen.

Het Openbaar Ministerie gaat bekijken of de getuige opnieuw gehoord moet worden. Sinds het verhoor van deze getuige in 2018 hebben er meer getuigen verklaringen afgelegd bij de rechter-commissaris, zowel anoniem als op naam. Het OM is tevreden dat de raadkamer heeft erkend dat in deze zaak bijzondere maatregelen nodig zijn, gezien de enorme veiligheidsrisico’s voor getuigen.

De raadkamer bestaat uit andere rechters dan de rechters die de MH17-zaak behandelen. Zowel de onafhankelijke raadkamer als de rechter-commissaris heeft nu geoordeeld dat deze getuigen op deze wijze mochten en moesten worden afgeschermd.