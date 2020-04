Klaas O. voorlopig op vrije voeten

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat Klaas O., die wordt verdacht van geweldsdelicten en witwassen, wordt geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. Zijn advocaat had dit verzoek ingediend vanwege de persoonlijke omstandigheden van O.

De advocaat van O. had het verzoek tot schorsing ingediend vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo kampen O. zelf en enkele van zijn gezinsleden met gezondheidsproblemen. Daarnaast behoort hij tot een risicogroep in verband met het coronavirus. En er is op korte termijn nog geen zicht op een uitspraak in de hoger beroepzaak.

Het hof heeft strenge voorwaarden gekoppeld aan de schorsing. Zo moet O. onder meer een enkelband dragen en op vooraf vastgestelde tijdstippen aanwezig zijn op zijn verblijfadres. Ook mag hij niet naar het buitenland reizen. Daarnaast mag hij op geen enkele manier contact hebben met meer dan 30 personen. O. moet ook aan alle oproepen van justitie gevolg geven en zich op de dag van de einduitspraak melden bij het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch.