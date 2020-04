Verdachten aangehouden voor schietpartijen in Den Helder

De recherche heeft in de lopende onderzoeken naar schietincidenten in Den Helder twee verdachten aangehouden.

In de onderzoeken naar de schietincidenten in Den Helder die plaatsvonden in de periode van 15 maart tot 5 april, hebben rechercheurs op woensdag 22 april een 21-jarige man woonachtig buiten Den Helder aangehouden en op donderdag 23 april een 21-jarige inwoner uit Den Helder.

Ook hebben er twee doorzoekingen plaatsgevonden. In het belang van het onderzoek kunnen nog geen mededelingen worden gedaan om welke schietincidenten het gaat. Bij de doorzoekingen zijn geen vuurwapens gevonden.

De recherche zet het onderzoek voort.