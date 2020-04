Vrouw (37) moet cel in voor niet naleven 1,5 meter-regel

Contactverbod

De vrouw werd meermalen gewaarschuwd door politieagenten om 1,5 meter afstand te houden. Na de waarschuwingen hield ze nog steeds geen afstand tot personen om haar heen. Ze werd aangehouden, waarna de officier van justitie heeft besloten het snelrecht toe te passen. De vrouw had eerder deze week al een contactverbod opgelegd gekregen.

Maatregelen stelselmatig genegeerd

De officier van Justitie zei het volgende op de zitting. 'We leven in een moeilijke tijd. Samen doen we er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. We wassen regelmatig onze handen, we blijven zoveel mogelijk thuis en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. De verdachte negeert deze maatregelen stelselmatig en maakt hierdoor het leven voor omstanders lastig. Soms zelfs onmogelijk en gevaarlijk. Deze maatregelen zijn er niet voor niets. We weten dat verspreiding van het virus noodlottige consequenties heeft.'

Snelrecht

De officier vindt een gevangenisstraf passend en eiste daarom zes weken cel waarvan drie weken voorwaardelijk. De rechtbank deed direct uitspraak en veroordeelde de vrouw tot drie weken gevangenisstraf.