Jongeren slaan man (70) gebroken oogkas na opmerking

Man uitgescholden

Donderdag 23 april omstreeks 21.30 uur liep de man met zijn hondje nabij de basisscholen in Puttershoek. De man kreeg met enkele jongeren een woordenwisseling toen hij reageerde op het feit dat zij hem uitscholden. Hij werd vervolgens door de jongeren aangevallen en mishandeld.

Gebroken oogkas

Het slachtoffer liep daarbij onder meer een gebroken oogkas op. Hij moest zich onder doktersbehandeling laten stellen en is later in een ziekenhuis behandeld aan zijn letsel. De politie neemt de zaak hoog op en is direct een onderzoek gestart. Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan.

Oproep om zich te melden op politiebureau

De politie sluit niet uit dat de daders van dit misdrijf uit de directe omgeving van Puttershoek komen en sluit niet uit dat er anderen zijn die informatie hebben over dit incident. De betrokken worden jongeren worden opgeroepen om zich te komen melden op het politiebureau voordat de politie hun identiteit heeft achterhaald en zij thuis worden aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en roep de daders van dit laffe misdrijf op zich aan te geven. Getuigen die informatie hebben over dit misdrijf worden verzocht zich te melden.