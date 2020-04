Kabinet zet tussen de 2 en 4 miljard euro steun klaar voor KLM

Garantie en lening

'De steun is noodzakelijk voor KLM om deze moeilijke en onzekere tijd door te komen. Als gevolg van reisbeperkingen staat ruim 90 procent van de vloot aan de grond. De precieze structuur van de steun wordt op dit moment uitgewerkt en bestaat naar verwachting uit een garantie en een lening', aldus het ministerie.

Voorwaarden

Het kabinet zal in ruil voor financiële steun voorwaarden aan KLM stellen. Wat het kabinet betreft betekent dit dat gedurende de periode van steunverlening KLM geen dividend uitkeert en geen bonussen toekent. Verder zal het kabinet daarnaast om een loonoffer van het personeel vragen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. KLM dient verder een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en hinderbeperking, bijvoorbeeld door het aantal nachtvluchten terug te brengen.

Herstructureringsplan

Het kabinet verwacht van moedermaatschappij Air France-KLM en beide dochtermaatschappijen KLM en Air France dat ze via een op te stellen herstructureringsplan maatregelen nemen die de zekerheid bieden dat ze een rol van betekenis kunnen blijven spelen in een zwaar concurrerende internationale luchtvaartmarkt.

Ook steun van Franse overheid

De ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Tweede Kamer op 24 april 2020 met een brief geïnformeerd over de intentie van het kabinet steun aan KLM te verlenen. Ook de Franse staat heeft haar financiële steun, gericht op Air France, bekendgemaakt. De afgelopen periode is er intensief contact geweest tussen de Nederlandse en Franse staat, en met Air France-KLM en KLM over wat nodig is om de onderneming financieel te steunen. Tegelijkertijd voert de Nederlandse staat gesprekken met de Europese Commissie om de benodigde goedkeuring voor de steunmaatregelen te verkrijgen.

'Steun nu belangrijk'

De steun aan KLM is nu belangrijk, aldus Hoekstra. 'We hebben steeds aangegeven er alles aan te doen om Air France-KLM door deze crisis heen te helpen. De positie van luchthaven Schiphol en zijn belangrijkste gebruiker KLM zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.'

100.000 banen

'Een sterk KLM is onmisbaar voor onze mainport Schiphol. Direct en indirect zijn ruim 100 duizend banen gemoeid met de luchthaven. Het uitgebreide netwerk van Europese en intercontinentale bestemmingen van onze nationale luchtvaartmaatschappij is daarbij essentieel. Door deze steun aan KLM zorgen we dat Schiphol zijn belangrijke positie behoudt en Nederland bereikbaar blijft', aldus Van Nieuwenhuizen

14% aandelen van overheid

Om die reden kocht het kabinet vorig jaar 14% van de aandelen in Air France-KLM. Het kabinet deed dit om het publieke belang van KLM en Schiphol voor Nederland beter te kunnen behartigen. De steun die het kabinet nu verleent, levert een belangrijke bijdrage aan dit doel.

Offers

De komende tijd wordt de precieze vormgeving van de steunmaatregel nader uitgewerkt en worden de voorwaarden in overleg met KLM afgesproken. Dat ook het bedrijf offers zal moeten brengen, vindt Hoekstra verantwoord en redelijk. 'Ik realiseer me dat dit geen makkelijke boodschap is voor KLM. Maar het gaat om belastinggeld van ons allemaal dat nu nodig is om de financiële positie van KLM te versterken', aldus Hoekstra.