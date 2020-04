Dode en zwaargewonde bij twee schietpartijen Dordrecht

In Dordrecht zijn afgelopen nacht op twee verschillende locaties schietincidenten geweest. Bij het schietincident aan de Jacob van Heemskerkstraat overleed het slachtoffer. Aan de Spirea werd iemand in zijn been geschoten maar raakte niet levensgevaarlijk gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Dode

Even voor middernacht werd een persoon aan de Jacob van Heemskerkstraat neergeschoten. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het slachtoffer al te zijn overleden. De politie heeft een afzetting gemaakt rond de locatie en is een sporenonderzoek gestart. Diverse politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de mogelijke dader(s) en werden daarbij ondersteund met een politiehelikopter. Vooralsnog werd er niemand aangetroffen.

Gewonde

Rond 01.15 uur werd iemand in zijn been geschoten op de Spirea. Het slachtoffer is met een verwonding aan zijn been naar het ziekenhuis overgebracht maar raakte niet levensgevaarlijk gewond. Ook hier heeft de politie gezocht naar de mogelijke dader(s) maar zijn er voor zover bekend geen verdachten aangehouden. De politie gaat er op dit moment vanuit dat beide schietpartijen los van elkaar staan.

Melding derde schietpartij

Rond 00.35 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij aan de Havikshorst waarbij een persoon zwaargewond zou zijn. Na aankomst van de politie op het opgegeven adres bleek het te gaan om loos alarm. 'Uit eerste onderzoek in de betreffende woning lijkt geen sprake te zijn van een schietincident. In de woning of erbuiten is geen slachtoffer aangetroffen', aldus de politie die een nader onderzoek instelt.