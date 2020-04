Rustige Koningsdag 2020 voor politie

Koningsdag 2020 lijkt vooralsnog erg rustig te zijn verlopen. Agenten schreven in het weekend van 25 en 26 april en op 27 april zelf in totaal 719 boetes uit, verdeeld over heel Nederland.

Opvallend is dat in de nacht voorafgaand aan Koningsdag het aantal uitgeschreven boetes (309) lager was dan op zaterdag (345). Tot 16.00 uur vandaag bekeurden politiemedewerkers 65 personen.

Fietsers en motorrijders

Verreweg de meeste mensen houden zich goed aan de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld. In een aantal gevallen kan het nóg beter. Veel mensen gaan vanwege het mooie weer een rondje fietsen. Daardoor ontstaan nog wel eens opstoppingen bij het verkeerslicht en neemt men de anderhalve meter tussenruimte niet in acht. Dat geldt ook voor motorrijders, die bijvoorbeeld gezamenlijk tanken of ergens langs de weg stoppen.

Feestjes

Jongeren geven ook niet altijd gehoor aan de richtlijnen. Zo maakten agenten afgelopen weekend op een aantal plekken verspreid over het land een einde aan feestjes in woningen of tuinen. In de meeste gevallen gaven mensen direct gehoor aan de aanwijzingen van de politie op het moment dat ze werden aangesproken. Eenheid Midden-Nederland meldde een aantal spuugincidenten.

Toestroom ontmoedigen

Op populaire plaatsen waren extra maatregelen genomen om de toestroom van mensen te ontmoedigen. Zo gold in de grachten van het centrum van Amsterdam afgelopen weekend en overdag tijdens Koningsdag een vaarverbod. De normaliter populaire Bollenstreek was beperkt toegankelijk. In Limburg was het wel drukker dan in de afgelopen weken.