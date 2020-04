Corona-regels niet naleven: Porsche bestuurder gestraft met squats

Een bestuurder van een Posche in India werd staande gehouden omdat hij de corona-maatregelen aan zijn laars lapte.

De man droeg geen mondmasker dat wat verplicht is in het land wanneer je naar buiten gaat. De agent liet de bestuurder uitstappen en sommeerde hem voor straf een aantal squats te doen. Toen hij dat had gedaan mocht hij zijn weg richting huis vervolgen.