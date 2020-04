Bedrijfsauto’s worden vaker gestolen

Het gaat niet goed met de beveiliging van de bedrijfsauto’s in ons land. In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal diefstallen van lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3.500 kg) met ruim veertig procent gestegen. “Corona houdt de criminelen in ieder geval niet tegen”, concludeert André Bouwman.

Bouwman is adviseur bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) dat zich bezighoudt met de opsporing en bestrijding van (voertuig)criminaliteit. Hij maakt zich zorgen. “In de eerste drie maanden van dit jaar verdwenen er 460 bestelbusjes tegenover 328 in het vorige jaar. Een zelfde beeld zien we bij de zware bedrijfsvoertuigen, waar de diefstal zelfs is verdubbeld van tien gestolen exemplaren in de eerste drie maanden van 2019 naar 20 nu. Maar”, zo benadrukt hij, “het grote verschil zit ’m in de terugvindpercentages. Van de zware vrachtwagens wordt 65 procent teruggevonden. Het gaat de criminelen in dat segment vooral om de lading. Denk maar aan laptops en andere waardevolle lading. Die wagen interesseert ze vaak niet zo.”

Handel in onderdelen

Bij de lichte bedrijfswagens is dat anders. Deze worden hoofdzakelijk gestolen voor de onderdelen, die meteen naar het Oostblok gaan (over de weg) of via de havens worden afgezet naar Afrika en het Midden-Oosten. “Wij zien dat heel duidelijk in de terugvindpercentages die met dertig procent heel laag zijn. Van de 460 gestolen busjes komen er in de praktijk dus slechts 141 retour.”

Noodzaak van preventie

Tijd voor actie, meent Bouwman. “Als we kijken naar de merken, dan zijn Mercedes Benz en Volkswagen samen goed voor 65 procent van de diefstallen. En je zal maar zzp’er zijn, rijden in een Transporter en je busje kwijtraken die voor je deur stond. Dat is toch een extra dreun in deze coronatijd waarin het werk voor veel zzp’ers niet voor het oprapen ligt. Zo hoorde ik pas van een geluidstechnicus die amper werk meer heeft dat zijn busje voor de deur was gejat. Hij is niet alleen zijn vervoer, maar ook zijn apparatuur kwijt. Bovendien heeft hij niet zomaar een nieuwe bus. Hij voelde zich nu dubbel gepakt.”

Het advies voor zowel de fabrikanten als de eigenaren is volgens Bouwman dan ook ‘heel simpel’: zorg voor voldoende preventie. “Een goed alarmsysteem en een bescherming van de laadruimte wegen echt op tegen het risico van diefstal. De handel in onderdelen neemt toe en jammer genoeg houdt het coronavirus de criminelen niet tegen.”