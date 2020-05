Reuzenpandajong geboren in Ouwehands Dierenpark

Nieuws uit Ouwehands Dierenpark. Na een lange onzekere tijd was het gisteren zover... reuzenpanda Wu Wen heeft een jong gekregen! Moeder en jong maken het goed.

Met de geboorte van het jong komt een prachtig eind aan een onzekere periode die volgde na de paring in januari. Wu Wen verbleef al enige tijd vaker en langer in haar kraamhol. Afgelopen dagen kwam ze er zelfs bijna niet meer uit. Via camerabeelden konden verzorgers haar volgen.

Vrijdagochtend rond een uur of tien trok het gedrag van Wu Wen de aandacht. Ze werd onrustig, maakte geluiden en likte veelvuldig tussen haar poten. De verzorgers durfden het bijna niet uit te spreken, maar alles wees erop dat de weeën waren begonnen. Om half één klonk een eerste voorzichtige kreet, het jong was geboren.

Mannetje of vrouwtje?

Het geslacht blijft voorlopig nog een verrassing. De dierverzorgers laten moeder Wu Wen en haar jong met rust. Als het jong over een paar maanden uit het kraamhol komt kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda een naam.