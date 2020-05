Stijging aantal meldingen Meld Misdaad Anoniem

Sinds de invoering van de intelligente lockdown zijn het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem fors toegenomen. Hierbij zijn ook veel telefoontjes over het overtreden van de coronamaatregelen.

Tegenover EenVandaag zegt Marc Janssen van M dat er sinds de verscherpte maatregelen een sterke stijging is van het aantal meldingen. Normaal zijn er 1400 meldingen per maand, werd er afgelopen april 2426 keer gebeld. Hiervan waren 616 meldingen ‘corona-gerelateerd’.

‘Denk hierbij aan een café dat een pokertoernooi organiseert of gasten via de achterzijde toelaat, sportscholen die open zijn, contactberoepen die klanten blijven ontvangen of geplande schijt-aan-corona-feestjes’, aldus Janssen.