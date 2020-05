Onbekende doodt lammetje

De politie heeft een onderzoek ingesteld na een melding van het aantreffen van een gedood lammetje in een weiland aan de Middenweg in Midden-Beemster.

De eigenaar van het lammetje trof afgelopen zaterdagochtend een dood lammetje aan in zijn weiland. Het dier is overduidelijk door een mens gedood. De dierenpolitie is hierop een onderzoek gestart.