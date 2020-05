Consumentenbond: ‘Kabinet, staak Europese voucher-lobby’

Het kabinet moet stoppen om te proberen consumenten via Europese wetgeving te dwingen vouchers te accepteren voor hun geannuleerde vluchten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Consumentenbond ondermijnt de Nederlandse overheid de consumentenrechten.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) pleit in Brussel voor een (tijdelijke) aanpassing van de Europese Verordening, zodat consumenten verplicht worden een voucher te accepteren.

Eerder gaf ze de Inspectie Leefomgeving en Transport al opdracht te gedogen dat luchtvaartmaatschappijen hun klanten vouchers geven in plaats van geld terug. Daarvan zei Eurocommissaris Adina Vălean dat Nederland de wet overtreedt.

‘Onacceptabel’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is proberen via een Europese achterdeur een wetsovertreding te legaliseren. Ik heb echt wel begrip voor de voucher, maar die mag nooit verplicht zijn. Veel consumenten hebben goede redenen om zo’n voucher níet te accepteren, bijvoorbeeld omdat het water hen zelf aan de lippen staat dankzij de crisis.’

Miljarden naar KLM, consumenten krijgen niets

Daarnaast dring Molenaar nogmaals aan op een garantiestelsel voor de vouchers. Maar wel vanuit de Nederlandse overheid, want wachten op een Europees fonds is geen reële optie.

Molenaar: ‘Consumenten kunnen pas na 12 maanden de voucher inwisselen voor geld. Maar als in de tussentijd de vliegmaatschappij failliet gaat, staan zij met lege handen. Terwijl de overheid wél garant staat voor de miljarden die de banken aan KLM lenen, worden consumenten verplicht risicovolle, gratis leningen te geven. Want dat is in feite wat al die vooruit betaalde vliegtickets zijn. Het kabinet lijkt te vergeten dat consumentenvertrouwen onmisbaar is voor het herstel van de luchtvaart en de economie.’

Woensdag 6 mei debatteert de Tweede Kamer over de steun aan KLM. De Consumentenbond roept de Kamer op het consumentenvertrouwen niet uit het oog te verliezen en te eisen dat het kabinet de rechten van consumenten respecteert.

Recht op geld terug

Consumenten hebben bij een vluchtannulering recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling van hun ticket binnen 7 dagen. Veel vliegmaatschappijen weigeren dit echter. Volgens hen is terugbetaling door de coronacrisis financieel nu niet haalbaar. Zij bieden hun klanten een tegoedbon aan waarmee ze op een later moment kunnen vliegen.

De weigering van de luchtvaartmaatschappijen om geld terug te geven leidt tot een stroom aan klachten bij de Consumentenbond.