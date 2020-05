'Terrassen mogelijk 1 juni weer open'

Daarnaast zou er gesproken worden over het mogelijk verplichten van een mondkapje voor reizigers in het openbaar vervoer. Het gebruik van het OV is vooralsnog bestemd voor het vervoer van noodzakelijke ritten, waaronder mensen met een vitaal beroep.

Volgens de ingewijden zeggen dat er ook gedacht wordt over het openen van kapsalons.