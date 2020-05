Politie zoekt getuigen liquidatie Omar Essalih (29)

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei 2020 is een 29-jarige Omar Essalih op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan zwaargewond op straat aangetroffen. Het slachtoffer - geboren en woonachtig in Amsterdam - blijkt te zijn neergeschoten. Essalih was bekend bij de politie voor diverse strafbare feiten. Vanwege de ernst van het incident is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart.

Het schietincident vindt kort voor 03.30 uur plaats nabij het Funenpark. Toegesnelde hulpverleners zijn direct gestart met het reanimeren van het slachtoffer, maar deze hulp mocht niet meer baten. De omgeving van het kruispunt is vervolgens afgezet om de technische recherche de gelegenheid te geven om breed sporenonderzoek te doen. Dankzij eerste getuigenverklaringen ontstaat het beeld dat nabij de kruising van de Panamalaan en de Borneolaan een nog onduidelijk aantal personen bij het slachtoffer heeft gestaan en is weggelopen. Mogelijk zijn zij op een scooter verder gevlucht.

Onduidelijkheid

Kort na het schietincident is op de Frans de Wollantstraat, langs het Funenpark, een brandende BMW met Duits kenteken aangetroffen. Ook op die locatie, ongeveer 100 meter van waar het slachtoffer op straat lag, is uitgebreid sporenonderzoek verricht. De recherche vermoedt dat deze auto betrokken is bij het delict. Maar wat zich precies rond die auto en op straat heeft afgespeeld, is onduidelijk. Getuigen die personen bij die auto hebben gezien, of informatie hebben wat zich daar heeft afgespeeld, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche. Inmiddels heeft het onderzoeksteam al meerdere tips ontvangen over BMW’s met Duitse kentekens.