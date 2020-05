Nederland koopt 1 miljoen Chinese coronatests in

Nederland heeft 1 miljoen serologische tests aangekocht. 'Deze testen laten zien of iemand besmet is geweest met corona. Deze testen worden steekproefsgewijs uitgevoerd', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdagavond.

Antistoffen in bloed

Met de bloedtests is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe het virus zich in Nederland verspreidt. 'Met behulp van die informatie kunnen belangrijke beslissingen genomen worden over de uitweg uit de intelligente lockdown’, zo laat Sanquin weten. Dit bevolkingsonderzoek wordt gedaan door Sanquin, het RIVM en een aantal medische laboratoria.

Besmettingsgraad

De testen bieden zicht op de besmettingsgraad onder de bevolking. Zo kan vastgesteld worden hoeveel Nederlanders het virus hebben gehad. Bovendien helpen de testen bij onderzoek om kennis te krijgen over de ontwikkeling van antistoffen tegen corona bij mensen die het virus hebben gehad. De testen kunnen niet aantonen of iemand immuun is tegen corona, omdat nog niet vaststaat in welke mate iemand die antistoffen heeft ontwikkeld, ook immuniteit ontwikkelt.

Chinees bedrijf Wantai

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en speciaal coronagezant Feike Sijbesma overhandigden de testkits aan de Raad van Bestuur van bloedbank Sanquin. Het ministerie en Feike Sijbesma hebben de testkits besteld via het netwerk van de bloedbank bij het Chinese bedrijf Wantai. Dat bedrijf heeft op verzoek van Sanquin zijn hele fabriek vrijgemaakt voor de ontwikkeling van deze testkits voor Nederland.