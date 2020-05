Geen verbod op elektronische stemming 50PLUS

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door een lid van 50PLUS tegen deze politieke partij. Eiser vordert een verbod op het houden van een elektronische stemming voor de functie van voorzitter van de selectiecommissie kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021. Eiser wil zich hiervoor kandidaat stellen. 50PLUS is van plan de verkiezing elektronisch te laten plaatsvinden in verband met de landelijke coronamaatregelen.